أمطار غزيرة على محافظة الغربية والدفع بالسيارات لرفع تجمعات المياه

تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية اليوم، إلى موجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بموجة من الصقيع ورياح متوسطة، ومن جانبها دفعت مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بعدد من السيارات من أجل شفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين أولا بأول.

انعقاد دائم لغرفة الأزمات

من جانبه تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التعامل مع موجة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة من قبل رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية أولا بأول، موضحا أن غرفة عمليات المحافظة تواصل عملها على مدار الساعة، من أجل تلقي أي شكاوى من المواطنين أو أي بلاغات بشأن الأمطار ويتم التعامل معها بشكل فوري.

رفع درجة الاستعداد

وأشار أن المحافظة بكافة أجهزتها رفعت حالة الطوارئ القصوى في مختلف القطاعات، للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وأعلنتها هيئة الأرصاد الجوية منذ أيام، مشيرا إلى أن المحافظة قررت إلغاء الإجازات في كافة الوحدات المحلية والمدن والأحياء وتم الدفع بكافة سيارات شفط المياه للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار بشكل فوري.

كما انتشر رجال المرور على الطرق السريعة والفرعية بين مدن ومراكز المحافظة، والمحافظات المجاورة، والمطالبة من قائدي السيارات بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية للحد من الحوادث.