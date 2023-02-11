أمطار غزيرة تضرب مدن وسواحل كفر الشيخ وسحب رعدية.. تحذير إلى الصيادين

هطلت اليوم السبت أمطار غزيرة علي مدن وسواحل محافظة كفر الشيخ، وسط ظهور غيوم وسحب منخفضة ورعدية بكثافة في سماء محافظة كفر الشيخ، بينما يدوي سماع أصواتها على مدن وسواحل المحافظة، مع موجة من الطقس الباردة وشديد البرودة بالإقليم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت عن سرعة الرياح في المحافظة اليوم بلغت 14كم/ساعة، وفرص سقوط الأمطار 92%، والرطوبة 62%، وسجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة درجة16، والصغرى 8درجات.

طقس بارد على كافة مدن كفر الشيخ

ومن جانبه وجه اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية، عبر بيان، بالتحرك لرفع مياه الأمطار وخاصة على المدن الساحلية بكفر الشيخ، كما كلفهم بضرورة متابعة توصيل كافة المرافق من كهرباء ومياه شرب، ومتابعة حركة الطرق الرئيسية خوفاً من اقتلاع أشجار جراء هبوب الرياح العاصفة.

ترقب لحركة الصيد بالمتوسط

وأكد الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، في تصريح لـ«الوطن»، أن طقس اليوم ممطر وشديد البرودة خاصة على المدن الساحلية في كفر الشيخ، مشيراً إلى أن حالة الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط مرتفعة تخطت حاجز الثلاث أمتار وعلى جميع الصيادين الترقب والحظر قبل الإقلاع ضمن رحلات الصيد بمياه البحر.