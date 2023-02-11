مرشح واحد لنقيب الصحفيين و7 لعضوية المجلس في أولى ساعات فتح باب الترشح

شهدت الساعات الأولى من انتخابات نقابة الصحفيين 2023 إقبال عدد من المرشحين لعضوية مجلس نقابة الصحفيين في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة التي انطلقت في العاشرة من صباح اليوم وتستمر حتى الأربعاء من الشهر الجاري.

انتخابات نقابة الصحفيين

وتقدم خلال الساعات الأولى من فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين مرشح واحد على مقعد النقيب و7 من المرشحين على عضوية مجلس النقابة فوق السن ومقعد تحت السن.

فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين

ومن المقرر أنَّ يستمر فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين 2023 حتى يوم الأربعاء المقبل من فبراير الجاري، ليتمّ بعد ذلك إعلان القائمة المبدئية للأسماء المرشحة، ثم بدء تلقى الطعون والتنازلات في الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري.