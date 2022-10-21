حنفي جبالي يشيد بالمشروعات القومية العملاقة في عهد القيادة السياسية

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع حصادًا بأبرز ما جاء على لسان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في الجلسات العامة، تصمن رسائل لرئيس المجلس أبرزها إشادة مجلس النواب بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات القومية العملاقة غير المسبوقة التي حققتها مصر في مجال النقل والمواصلات وفي مقدمتها تطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية والشبكة القومية للطرق.

جبالي: مجلس النواب في أحداث حراكاً حقيقياً

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على دور مجلس النواب في إحداث حراكًا حقيقيًا، كيفاً قبل كماً، من المعارضة قبل الأغلبية بشكل يعبر عن متطلبات الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن موافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد بالمنطقة العربية ليكون الأول من نوعه للاتحاد في الشرق الأوسط وأفريقيا شهادة دولية على استقرار الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية وتقدم مسيرة التنمية في مصر بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد مصر لمكانتها الريادية على الساحتين الإقليمية والدولية.

أسبوع عمل طويل بالنواب

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي إن المكتب الإقليمي للاتحاد بالقاهرة سيصبح مركزاً لتنسيق أنشطة الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ونقطة انطلاق نحو توحيد الجهود البرلمانية الدولية، وسنعمل من خلاله على تقديم كافة أشكال الدعم للبرلمانات العربية والأفريقية الشقيقة.

ووجه التهنئة للمصريين بهذه الخطوة المهمة التي تأتي في إطار النجاح المشهود للدبلوماسية المصرية في محيطها الإقليمي والعالمي، فهي اعترافاً بالدور التاريخي المشهود والرائد للبرلمان المصري في أروقة الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يتمتع مجلس النواب بعضويته منذ عام 1924.

وشهد مجلس النواب أسبوع عمل طويل بدأ الأحد الماضي، وشهد مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، حيث وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروعي قانونين، الأول بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج بإعفاء سياراتهم من الجمارك والضرائب تلبيةً لمطالب المصريين بالخارج.

ولفت إلى أن القانون الثاني حول إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير ودعم الصناعة الوطنية للسيارات في مصر.

وحفاظاً على حماية الأمن القومي الغذائي وحمايةً للرقعة الزراعية وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، لتشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، كما وافق على عدد من الاتفاقياتٍ الدولية لتعزيز الخدمات المقدمة للمرأة المصرية تقديراً لدورها، وتطوير قطاع السكك الحديدية.