فرص عمل جديدة في القليوبية بمرتبات تصل لـ3 آلاف.. لا يشترط المؤهل

يبحث كثير من الشباب عن فرص عمل برواتب مجزية ومزايا تأمينية، وأعلنت مديرية القوى العاملة في القليوبية، عبر صفحتها على «فيسبوك» عن وظائف خالية داخل المحافظة، بعضها لا يشترط الحصول على مؤهل دراسي.

فرص عمل بشركة ملابس جاهزة بالقليوبية

- يجب ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 24 عاما، وألا يزيد على 28 عاما.

- لا يشترط النوع في الوظائف المتاحة، لكن يجب أن يكون المتقدم لوظيفة مكواة من الذكور.

- يجب أن يكون المتقدم لوظيفة عامل ماكينات خياطة، لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

- يصل أجر عامل ماكينة أورلية إلى 2800 جنيه.

- يصل أجر عامل ماكينة أوفر إلى 2500 جنيه.

- يصل أجر عامل ماكينة ماسنجر إلى 2600 جنيه.

- يصل أجر عامل المكواه إلى 2000 جنيه، ولا يشترط الخبرة.

- يصل أجر المشرف إلى 3000 جنيه، ولا يشترط الخبرة.

وظائف إحدى مصانع الدهانات

- يجب أن يكون المتقدم لوظائف الإنتاج، حاصل على مؤهل دراسي متوسط.

- يجب ألا يزيد سن المتقدم للوظائف على 35 عاما.

- لا يشترط أن يكون المتقدم للوظائف لديه الخبرة في العمل، لكن يشترط أن يجيد القراءة والكتابة.

وظائف إحدى شركات الديكور

- يجب ألا يقل سن المتقدم لوظائف عمال الإنتاج عن 21 عاما، وألا يزيد على 35 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- لا يشترط وجود خبرة للحصول على الوظيفة، ولا يشترط الحصول على مؤهل دراسي أيضا.

- يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور للمتقدمين للوظائف الخالية.