وظائف خالية في الإسكندرية بمرتب يبدأ من 3500 جنيه.. آخر موعد للتقديم اليوم

ينتظر الكثير من الشباب الحصول على شهادة المؤهل الدراسي حتى يستطيعون الحصول على وظائف خالية تكون مناسبة لهم، الأمر الذي يجعل الكثير من الشركات والهيئات والمؤسسات توفر فرص عمل للشباب من خريجي الجامعات بشكل مستمر، ولكن هناك فئة منهم غير حاصلين على شهادات جامعية، ما يجعلهم يجدون صعوبة في إيجاد فرصة عمل، لتعلن وزارة القوى العاملة عبر صفحتها الرسمية عن توفير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية - مكتب إدارة بحوث العمالة - مكتب تشغيل برج العرب، فرص عمل بمجمع عمال مصر في إحدى الشركات.

ويهتم الكثير من الراغبين في التقديم لتلك الوظائف الخالية المعلن عنها من جانب وزارة القوى العاملة بمعرفة تفاصيل تلك الوظائف، والشروط المطلوبة، والمرتب الذي يحصل عليه العامل، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كل ما تود معرفته عن وظائف القوى العاملة، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة في إحدى الشركات

- عمال تعبئة وتغليف.

- فني خراطة.

- فني ميكانيكي.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على الشهادة الإعدادية أو دبلوم صنايع فني كحد أدنى.

- ألا يقل عمر المتقدم للوظائف عن 20 عاما وألا يزيد عن 35.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

مميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين مرتبات تبدأ من 3500 جنيه.

- توفر الشركة للموظفين تأمينات صحية واجتماعية.

- توفر الشركة للعاملين بدل مواصلات.

المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف

- صورة المؤهل الدراسي.

- شهادة التجنيد أو الموقف منه.

- كعب عمل.

- عدد 4 صور شخصية.

كيفية التقديم للوظائف

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف التوجه على مدار اليوم الأربعاء، لإدارة بحوث العمالة بشارع دكتور سيد فهمي من مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء بسموحة، وتقديم المستندات المطلوبة.