عاجل.. وظائف خالية للمعلمين في المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم

أعلنت المدرسة الرسمية الدولية في المقطم، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاجتها لمعلمين رياض أطفال تخصص لغة إنجليزية.

عقد المقابلات للمتقدمين في وظائف المعلمين

وأكدت المدرسة الرسمية الدولية في المقطم، أنّ المقابلات للمتقدمين لوظائف المعلمين برياض الأطفال نهاية الأسبوع الحالي بمقر المدرسة، موضحة أنّه يشترط الخبرة وأن يكون من العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم، إلى أنّه سيتم عقد المقابلات للمتقدمين في وظائف المعلمين من الساعة الواحدة يوم الخميس 1 فبراير 2023 في مقر المدرسة.