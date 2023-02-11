موعد إجازة عيد الفطر 2023.. اعرفها بالتفصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقاً لعدد من التقارير الصادرة عن قطاعتها المسؤولة عن أبحاث الفلك، موعد إجازة عيد الفطر 2023، موضحة أن الجمعة 21 أبريل 2023، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها أستاذة المعاهد المختلفة، منوهاً إلى أن الرأي النهائي للموعد سيكون لدار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال شهر شوال 1444 هجريا.

موعد إجازة عيد الفطر 2023

وأوضحت الوزارة، وفقا لتقرير صادر عنها، أنه من المقرر استطلاع رؤية هلال شهر شوال 1444 هجريا، يوم 29 رمضان، الموافق 20 أبريل 2023، على أن تكون الجمعة 21 أبريل أول أيام العيد وبداية موعد إجازة عيد الفطر 2023 فلكياً .

طقوس عيد الفطر

ويشهد عيد الفطر العديد من الطقوس والعادات والتقاليد مثل الذهاب للمساجد والساحات الكبرى لصلاة العيد، والتنزه في الحدائق وزيارة الأهل والأصدقاء والأقارب.

وتعلن دار الإفتاء المصرية، موعد عيد الفطر في كل عام، بعد استطلاع رؤية هلال شهر شوال.