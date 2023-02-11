تقديم الرعاية الطبية لـ1129 حالة في قافلة لجامعة طنطا بمركز قطور

نظمت جامعة طنطا اليوم، قافلة طبية شاملة إلى سجين الكوم مركز قطور بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة».

دعم مبادرة حياة كريمة

وأكد الدكتور محمود ذكي أن هناك أولوية بالجامعة لدعم مبادرة حياة كريمة من خلال تنظيم القوافل الطبية، والتي تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجا، موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان، وذلك حرصًا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية في إطار خطتها التنفيذية وتحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030.

الكشف على 1129 مواطنا

كما تفقد الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عيادات القافلة، موضحاً أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي لعدد 1129 من خلال 14 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 81 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

وأضاف الدكتور محمد الشبيبني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 72 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و113 في عيادة طب الأطفال، و127 بجراحة العظام، و75 بعيادة الأمراض الجلدية، و90 بأمراض الباطنة، و32 بعيادة جراحة المسالك البولية، و108 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و26 بعيادة الجراحة العامة، و75 بعيادة الأمراض الصدرية، و36 بالنفسية والعصبية، و152 بعيادة طب وجراحة العيون، و34 بعيادة القلب والأوعية الدموية، و114 بمبادرة 100 مليون صحة، و75 التحاليل.

كما تم تحويل 81 حالة بواقع 8 جراحة المخ والأعصاب، 8 عظام، 4 جلدية، 4 باطنة، 8 المسالك البولية، 13 أنف وأذن وحنجرة، 9 جراحة عامة، 3 الصدر، 3 نفسية وعصبية، 2 قلب وأوعية دموية، 19 طب وجراحة عيون.

محو أمية 10 مواطنين

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ10 مواطنين، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الإسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا الديب، مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.