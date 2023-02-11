أمطار غزيرة تضرب المنوفية وشركة المياه تعلن الطوارئ (صور)

شهدت محافظة المنوفية، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة على كل مدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة وهبوب رياح متوسطة، وذلك تزامنا مع الأيام الأولى لشهر أمشير.

رفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار في المنوفية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، رفع حالة الطوارئ والدفع بسياراتها لشفط تجمعات مياه الأمطار، والتواجد الميداني لجميع مسؤولي الفروع ومتابعة شكاوى المواطنين وغرف العمليات أولا بأول لتسهيل الحركة المرورية.

درجة الحرارة اليوم بمحافظة المنوفية

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظة المنوفية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية 17، كما تسجل درجة الحرارة الصغرى 9 درجات.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح بمعظم مراكز محافظة المنوفية، مشيرة إلى أن حركة الرياح تزيد من الإحساس ببرودة الجو والأجواء الشتوية.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية في مراكز محافظة المنوفية، والتزام المنازل أثناء سقوط الأمطار، إلا للضرورة القصوى، وفي حالة الخروج من المنزل فإنه يجب اتباع التعليمات الآمنة لسلامة المواطنين، مثل الابتعاد عن لمس الأعمدة الكهربائية في الشوارع، وعدم المشي تحت الأمطار مباشرة.