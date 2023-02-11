سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في المنصورة

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة على عدد من المناطق بالمدينة.

أمطار في المنصورة

وصاحبت الأمطار برودة شديدة ضمن حالة الطقس اليوم مع تكاثر الغيوم، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم انخفاض درجة حرارة الجو على كافة الأنحاء وبرودة في الجو منذ الصباح الباكر على الوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بالإضافة إلى توقعات سقوط أمطار على المناطق الساحلية، وتحديدا السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتتحول إلى أمطار غزيرة في بعض المحافظات وجنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة في المنصورة

وسجلت درجات الحرارة اليوم في مدينة المنصورة الصغرى 8 والكبرى 18 درجة، ومن المتوقع أن يشهد نشاط الرياح مصحوبة ببرودة في الطقس يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار.

مواجهة الطقس السيئ

وأكدت محافظة الدقهلية في بيان صادر عنها، أنه جرى اتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة وتقلبات الجو، وسرعة شفط تجمعات مياه الأمطار في حال تجمعها بالشوارع والميادين في أنحاء المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها وإصلاح أية أعطال.