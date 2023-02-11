مصرع سيدة وإصابة زوجها بسبب تسرب غاز السخان بالإسكندرية

لقيت سيدة سكندرية مصرعها وأصيب زوجها إثر استنشاقهما غاز السخان «أول أكسيد الكربون» والمعروف بـ«القاتل الصامت» وذلك داخل شقة سكنهما بمنطقة الهانوفيل غربي الإسكندرية.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة بورود بلاغ من مستشفى العجمي العام يفيد وفاة سيدة وإصابة زوجها إثر استنشاق غاز طبيعي.

مصرع سيدة بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون

وتبين من الفحص وصول «ولاء.إ.ع.ح»، 39 عامًا، عاملة بمصنع ملابس، إلى مستشفى العجمي العام وتوفيت، وزوجها «سعيد.أ.س.ز» 36 عامًا، عامل بمصنع جلود، حالته مستقرة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليها، وبسؤال الزوج، أقر أنه أثناء استحمام زوجته بحمام الشقة سكنهما بشارع كوم التراب بمنطقة الهانوفيل حدث تسرب غاز من سخان الحمام نتج عنه حدوث إصابتهما والتي أدت لوفاتها، ولم يتهم أحد.

صديقة الزوجة سبب في إنقاذ الزوج

وكشفت صديقة الزوجة وتدعى «زينب.أ.إ.ع»، 28 عاما، عاملة بذات المصنع، أنه تصادف توجهها لزيارتها، وطرقت باب الشقة أكثر من مرة وتفاجأت بزوج صديقتها يفتح الباب لها وهو في حالة إعياء.

وأضافت في أقوالها أمام ضباط المباحث، أنها ما أن دلفت لداخل الشقة وجدت الأولى مسجاة على ظهرها بأرضية الصالة في حالة إعياء شديدة «شبه إغماء»، فاستعانت بالجيران وجرى نقلهما بسيارة الإسعاف للمستشفى.

وأشارت صديقة الزوجة، أن المتوفاة سبق وأن أخبرتها بأن سخان الحمام يحتاج للإصلاح لتسريبه للغاز، ولم تتهم أحد، فيما أيد شقيق الزوجة ويدعى «عطية.إ.ع» 40 عامًا، ولم يشتبه جنائياً في وفاة شقيقته حيث كانت تستحم مستخدمة السخان في ظل برودة طقس الإسكندرية الحالي ما نتج عنه وفاتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.