رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ يكرم الحاصل على جائزة المحفظ المثالي

كرّم جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، إمام وخطيب بإدارة أوقاف بيلا، الحاصل على جائزة المحفظ المثالي، في الفرع الثامن من المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

شهادة تقدير للمحفظ المثالي

وأهدى «ساطور»، الحاصل على جائزة المحفظ المثالي شهادة تقدير، مشيدا بما حققه الدكتور مصطفى عبد الله، من إنجاز كبير في حصد لقب المحفظ المثالي، وهو الفرع الذي تم استحداثه لأول مرة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

من الأئمة المميزين في وزارة الأوقاف

أكد «ساطور»، أن الدكتور مصطفى عبد الله، يُعد أحد الأئمة المميزين في وزارة الأوقاف بشهادة الجميع، مشيرا إلى أنه استطاع أن يشرف محافظته بعد حصده لقب المحفظ المثالي، وهو يستطيع تحقيق المزيد من النجاحات، ورفع اسم مصر عالياً في مختلف المحافل الدولية.

وأعرب الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، الحاصل علي جائزة المحفظ المثالي، في الفرع الثامن من المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، عن بالغ سعادته بحصده لقب المحفظ المثالي، متوجها بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على الجهود المبذولة في خدمة القرآن الكريم، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأهلها وقائدها وجيشها وشرطتها من كل سوء ومكروه.

كما تقدم «عبد الله»، بخالص الشكر والتقدير إلي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي تهنئته وتكريمه.

من هو الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله؟

يذكر أن الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، من مواليد عام 1973، بقرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، تخرج في كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، وحصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في أصول الدين، قسم التفسير وعلوم القرآن عام 2003، ونال درجة الدكتوراة في عام 2006، في ذات التخصص.

ويعتبر «عبد الله» كبير أئمة إدارة أوقاف بيلا، كما إنه يعمل حالياً كإمام وخطيب بمسجد عبد الرحمن البيلي، والشهير بـ«زوبة»، بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ.