أسماء المصابين في حريق مصنع للملابس الجاهزة بالسويس

أسفر الحريق الذي شهدته منطقة حي الكويت التابعة لحي الأربعين بمحافظة السويس، عن إصابة 7 أشخاص باختناقات، وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، وذلك عقب اشتعال النيران في مصنع الملابس الجاهزة المتاخم لمنطقة المثلث، ما تسبب في تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في سماء المنطقة.

7 إصابات في حريق مصنع ملابس

وقال مصدر طبي في مديرية الصحة بالسويس، إن حريق مصنع الملابس الجاهزة بحي الأربعين في السويس أسفر عن 7 إصابات، ويتم متابعة حالتهم بمعرفة رجال الإسعاف وتقديم التأمين الطبي اللازم ونقلهم إلى طوارئ مستشفى السويس العام.

أسماء المصابين في الحريق

وكشف المصدر أن أسماء المصابين تضم غريب بكر محمود، 38 عاما، يقيم في مدينة فيصل بالسويس، عامل بالمصنع، ومصاب باختناق، وحسام إبراهيم إبراهيم الدسوقي، 35 عاما، مقيم بحي الأربعين بأرض الشركة الشرقية، ومصاب باختناق، ومحمد نجم الدين حسن، 32 سنة، مقيم بالجناين، ومصاب بحروق بالوجه واليد اليسرى من الدرجة الثانية، ومي محمود صالح، 26 عاما، مقيمين بالأربعين، مصابة باختناق، وإسراء محمد يحيى، 22 سنة، مقيمة في حي الجناين، وتعمل خياطة بالمصنع، ومصابة باختناق، وهدير مرسي مختار، 21 عاما، مقيمة في مدينة أحمد زويل بحي عتاقة، وتعمل في كنترول المصنع، ومصابة باختناق، وهند حسني محمد، 39 سنة، مقيمة في مدينة فيصل، وتعمل بقسم الخياطة بالمصنع، ومصابة باختناق.

حريق ضخم في مصنع ملابس بالسويس

وكان حريق ضخم نشب في مصنع للملابس الجاهزة في السويس، ودفعت الحماية المدنية بالمحافظة بعربات الإطفاء لإخماد النيران والسيطرة عليها ومحاصرتها قبل امتدادها لباقي أجزاء المصنع.

ودفعت الحماية المدنية بسياراتها لإخماد الحريق الذي نشب في المخازن، وأغلقت إدراة المرور الطرق المحيطة بالمصنع الذي يقع داخل نطاق ضواحي سكنية، وذلك كإجراء احترازي مع فتح مسار مباشر لسيارات الإطفاء.