عاجل.. مصرع شخص واختناق 2 في حريق هائل بإدارة مرور السويس (صور)

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بالاختناق في حريق نشب في الإدارة العامة لمرور السويس الليلة، وهو ما تسبب في احتراق بعض متحويات الطافين الثاني والثالث، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفى والمصابان إلى المستشفى.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء من أجل السيطرة على إخماد النيران والسيطرة عليها قبل امتداها بين وحدات الإدارة، كما دفعت شركة النصر للبترول بسيارات إطفاء لمشاركة رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي رئيس مرفق الإسعاف في السويس، 5 سيارات إسعاف لتأمين الحريق، ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

محافظ السويس ومدير الأمن يتابعان الحريق

وتابع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء محمد الألفي مدير الأمن، يرافقهم الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، والدكتور باسم العطار نائب مدير الأمن، والمهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول إخماد الحريق، الذي اندلع بإدارة المرور بنطاق حي فيصل.

وبحسب بيان محافظة السويس، ووجه المحافظ بتقديم كل التسهيلات للجهات المعنية والشركات والقيادات التنفيذية ورفع درجة الاستعداد؛ للمشاركة في السيطرة على الحريق.

وأكد مصدر مسؤول أن الحريق نجم عنه مصرع شخص من محافظة الشرقية، وإصابة اثنين باختناق، وانتقلت مباحث السويس والأدلة الجنائية لكشف سبب اندلاع الحريق.