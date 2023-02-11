أمطار غزيرة بالقليوبية وموجة من الطقس السيئ.. 6 تحذيرات للمواطنين

شهدت محافظة القليوبية اليوم موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في أنحاء متفرقة من المحافظة صاحبها برودة شديدة وتجمعات، حيث أعلنت المحافظة في بيان لها رفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار، تجمعات المياه بالطرق المختلفة والمناطق الحيوية، فيما خلت عدد كبير من الشوارع، واستمرت حالة التأهب بغرف العمليات وشركة مياه القليوبية للتعامل مع مياه الأمطار والتدخل الفوري لأي طارئ خلال موجة الأمطار.

أمطار غزيرة في شوارع القليوبية

وجاء في بيان المحافظة أن طقس القليوبية، اليوم شهد أمطار غزيرة وبرودة في الجو وإعلان الطوارئ حيث دفعت للمحافظة وشركة المياه بفرق الطوارئ للتعامل مع مياه الأمطار في الشوارع التي شهدت تراكم مياه الأمطار التي استمرت مدة طويلة نظرا لكثافة الأمطار وغزارتها.

إعلان الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة بالقليوبية

تزامنا مع الأمطار الشديدة التي شهدتها المحافظة، أعلنت غرفة العمليات وشركة مياه القليوبية حالة الطوارئ، وتواجد جميع العناصر المعنية بمواجهة الطقس في غرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بطقس القليوبية والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

وطالبت المحافظة المواطنين في بيانها حول الطقس بتوخي الحذر بشدة حفاظا على سلامتهم، وأوضحت عددا من التحذيرات منها:.

1 تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدي 60 كم.

2 الحفاظ على مسافة آمنة أكبر من المعتاد خلال قيادة السيارات .

3 عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة والأشجار العالية والأماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق والرعد.

4 عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق .

5 عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار .

6 عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأمطار والسيول.