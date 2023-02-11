«تعليم الغربية»: انتظام الدراسة في مدارس المحافظة اليوم

انتظمت الدراسة في جميع مدارس محافظة الغربية في يومها الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، وذلك في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، وذلك بحسب ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مؤكدا تنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن.

تسليم الكتب المدرسية

وقد قام وكيل الوزارة، يرافقه مدير إدارة الأمن بالمديرية، بمتابعة مدرسة السنطة الفندقية التابعة لإدارة السنطة التعليمية، حيث اطمأن إلى انتظام الطلاب داخل المدارس، والتزام جميع العاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية، وقام بمتابعة الفصول والفناء والحمامات وجداول المعلمين والسجلات الخاصة بهم ومعامل الصوتيات، مؤكدا على سرعة تسليم الكتب لجميع الطلاب.

بدأ الدراسة 507 مدارس

وكان محافظ الغربية قد تابع استعدادات مديرية التربية والتعليم لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اليوم السبت وانتظام الدراسة بجميع المدارس غدا الأحد للمدارس التي تعمل فترة دراسية واحدة، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن جميع مدارس الغربية جاهزة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ اليوم.

وبدأت الدراسة في 705 مدارس لاستقبال 566187 طالبا وطالبة في مدارس التعليم العام والفني، في حين تبدأ الدراسة في بقية المدارس غدا الأحد، مشيرا إلى اطمئنان محافظ الغربية لجاهزية جميع مدارس المحافظة، وتضافر كافة جهود المحافظة لبداية عام دراسي منتظم، موجها رؤساء الأحياء والمدن بإزالة كافة الإشغالات في محيط المدارس.

وأشار «حسن» إلى أنه تم الاستعداد الكامل لبدء الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس، في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب في الأسبوع الأول من الدراسة لجميع الطلاب، والتنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في المدارس وحظر استخدام العقاب البدني، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وسرعة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى الاهتمام بتسجيل الغياب لجميع الطلاب خلال النصف الثاني من العام الدراسي.