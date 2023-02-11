أماكن سقوط الأمطار غدا.. والأرصاد تحذر 7 محافظات: «استعدوا»

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، حيث تشهد بعض المناطق سقوط أمطار تصل نسبتها إلى 40%، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة لاسيما في محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وسط نشاط للرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر، التي تكون محملة بالرمال والأتربة، وغزيرة على 7 محافظات،

وشدد الهيئة العامة للأرصاد في بيان، الجهات المعنية، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الجوية المتوقعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات ذكر البيان، تعرض محافظات «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية» للأمطار بنسبة تصل إلى 40% على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غدا أيضا، في محافظات السواحل الشمالية الشرقية «بورسعيد، السويس»، التي تترواح نسبتها من 30 إلى 40%، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نهارا.

وأوضحت الأرصاد، تكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، حيث تنخفض بهما درجات الحرارة عن الصفر المئوي.

وتشير التوقعات إلى انعدام فرص سقوط الأمطار غدا على محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاعها إلى 1.75 متر، وتكون شمالية غربية، وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر الأحمر، تكون مضطربة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر وتكون شمالية غربية.

وتنخفض درجات الحرارة الصغرى في محافظات شمال الصعيد، حيث سجلت أقل درجة حرارة للصغرى في أسيوط، حيث سجلت 5 درجات والوداي الجديد سجلت 6 درجات.