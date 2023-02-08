أماكن سقوط الأمطار غدا.. صقيع بمناطق متفرقة وثلوج في سانت كاترين

شهدت كافة الأنحاء اليوم أجواء شتوية باردة على أغلب الأنحاء، إذ استمرت فرص سقوط الأمطار وكانت متفاوتة الشدة على شمال البلاد، كما وصلت درجة الحرارة إلى 14 درجة مئوية بالقاهرة الكبري، مع تكون غطاء سحابي على شمال البلاد حجب أشعة الشمس وزاد من الإحساس ببرودة الطقس، ما جعل المواطنون يرغبون في معرفة أماكن سقوط الأمطار غدا.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، استمرار وجود غطاء سحابي من السحب الممطرة على القاهرة الكبري وشمال البلاد خلال فترات الليل وأن درجة الحرارة على القاهرة الكبري تصل إلى 11 درجة مئوية، إذ يستمر الطقس مائل للبرودة على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

وأشارت الهيئة إلى أن طقس غدا الخميس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري، شديد البرودة على جنوب البلاد.

وأشارت إلى استمرار سقوط الأمطار بمناطق متفرقة بنسبة تترواح بين 30 إلى 40 % في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتابعت الأرصاد أن طقس غدا يشهد فرص تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد، مع وجود فرص تكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، واستمرار سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمي غدا

وعن درجات الحرارة العظمي غداً الخميس، أوضحت الهيئة خلال بيانها أنها كالآتي:

القاهره الكبري والوجة البحري 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 16 درجة مئوية.

جنوب سيناء 23 درجة مئوية.

شمال الصعيد 19 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 24 درجة مئوية.