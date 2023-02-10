أماكن سقوط الأمطار غدا تضم 15 محافظة.. وأسيوط تسجل 5 درجات

كشفت الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدًا في المحافظات، حيث تشير التوقعات إلى تعرض 15 محافظة إلى سقوط أمطار تتفاوت نسبتها من 40 إلى 50 % على مدار اليوم، وتضم هذه المحافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية»، وتكون متوسطة على فترات متفاوتة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات بنسبة 50% في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهم «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، دمياط» .

أماكن سقوط الأمطار غدا السبت في المحافظات

وفيما يتعلق بأماكن سقوط الأمطار غدا في جنوب الوجه البحري جاءت في محافظات «الغريبة، الشرقية، المنوفية، الدقهلية»، بنسبة 40% على مدار اليوم.

كما تشهد أيضا محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهما «بورسعيد، السويس، وجنوب سيناء، شمال سيناء»، سقوط أمطار بنسبة 50% على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدا

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات شمال وجنوب الصعيد وهم «الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، بني سويف، الفيوم، المنيا، »، وطقس غائم جزئيا مع نشاط لحركة الرياح.

وتزداد فرص تكون الثلوج غدا على قمة جبل موسى وسانت كاترين، جاء ذلك طبقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية.

وعن حالة الأمواج غدا السبت في البحر المتوسط تشير التوقعات أن الأمواج تكون معتدلة حيث يصل ارتفاعها إلى مترين ويكون اتجاهها شمالية شرقية، وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة تصل إلى متر ونصف ويكون اتجاهها شمالية غربية.

تواصل درجات الحرارة انخفاضها حيث سجلت منطقة نخل 2 للصغرى، وسط تراجع كبير في درجات الحرارة بمحافظات شمال الصعيد حيث سجلت الصغرى في أسيوط 5 درجات