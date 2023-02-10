أماكن سقوط الأمطار غدا وتكوّن الثلوج.. والأرصاد تحذر من طقس القاهرة

أجواء شتوية باردة شهدتها جميع الأنحاء على مدار الأيام القليلة الماضية، صاحبها نشاط للرياح المثيرة والأتربة على العديد من المناطق، زادت اهتمام المواطنين بحالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا خلال تلك الفترة، وبالرغم من انحسار نسبة الأمطار على مدار يومين ماضيين، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت موعد عودة سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة والتي قد تصل إلى القاهرة الكبرى.

أماكن سقوط الأمطار غدا

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها أماكن سقوط الأمطار غدا السبت، إذ يكون هناك فرص لسقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تكون غزيرة أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية على فترات متقطعة، بينما يكون هنام فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، قد تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وتكون هناك فرص لتكون الثلوج على قمة جبل سانت كاترين وجبل موسى.

إلى متى يستمر سقوط الأمطار؟

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار يوم الأحد وتكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة تصل إلى 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتستمر خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لسقوط الأمطار يومي الأربعاء والخميس، فمن المتوقع أن يكون هناك قرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة تصل إلى 40% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس الأيام المقبلة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود الطقس البارد خلال الأيام المقبلة في الصباح الباكر، يكون مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري حتى القاهرة الكبرى، ويكون معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.