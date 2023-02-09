«الأرصاد الجوية» تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من عودة الطقس الممطر وغير المستقر بداية من السبت المقبل، حيث أن التحسن النسبي في الطقس سيستمر اليوم وغدا فقط، وفق ما كشفت عنه صور الاقمار الصناعية، معلنة أماكن سقوط الأمطار على مناطق محددة من السواحل الشمالية.

أماكن سقوط الامطار غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها أن اماكن سقوط الأمطار غدا، ستشمل بعض المناطق شمال الوجه البحري «البحيرة وكفر الشيخ ومطروح والإسكندرية والدقهلية وبورسعيد، ودمياط»، وتمتد إلى السواحل الشرقية للبلاد ووسط سيناء، وكلا من مدينتي رفح والعريش، وستكون خفيفة وعلى فترات متقطعة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، بنسبة لا تزيد عن 30%.

وأكدت الأرصاد الجوية، عدم تأثر حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والمتوسط، وسيكون الطقس مؤهلا لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية وفق للأرصاد الجوية.

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 16 - 09

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 16 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 16 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 16 - 10

- الإسماعيلية 17 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 16 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 09

- رأس سدر 18 - 11

- نخل 15 - 05

- كاترين 11 - 03

- الطور 18 - 11

- طابا 16 - 11

- شرم الشيخ 20 - 14

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 10

- السلوم 14 - 09

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 20 - 12

- شلاتين 22 - 14

- حلايب 20 - 15

- أبو رماد 21 - 16

- رأس حدربة 20 - 14

- الفيوم 16 - 08

- بني سويف 16 - 08

- المنيا 16 - 05

- أسيوط 17- 6

- سوهاج 17 - 8

- قنا 18 - 08

- الأقصر 18 - 7

- أسوان 19 - 10

- الوادي الجديد 18 – 06

- أبو سمبل 20 09