حلمي بكر يوجه رسالة من فراش المرض للمسيئين: الحساب مش دلوقتي (فيديو)

قال الموسيقار حلمي بكر إنه لن يتهاون في حساب المسيئين له خلال فترة مرضه، وذلك خلال مقطع فيديو ظهر فيه الملحن الكبير على فراش المرض خلال الوعكة الصحية الأخيرة التي يمر بها، حيث يرقد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال بكر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، «الحساب مش دلوقتي.. ليه وقت معين وكل إنسان هياخد حقه، أقسم بشرفي أنا مش دريان بأي حاجة بتحصل برا ولا عندي خبر بيها».

حلمي بكر: «أنا مش دريان بأي حاجة بتحصل برا»

@walidhassan1 الي كل من اساء الي الاستاذ حلمي بكر جاء وقت الحساب الصوت الأصلي - Walid Hassan

الفنانة لطيفة في زيارة حلمي بكر: «بخير وهيخرج قريب»

وحرص عدد من الفنانين على الوقوف بجانب حلمى بكر في أزمته الصحية الأخيرة، وكانت من بينهم الفنانة لطيفة، التي زارته في المستشفى، ونشرت صور تجمعها به وطمأنت الجمهور على حالته الصحية خلال تدوينة على حسابها بـ «إنستجرام»، قائلة: «الفنان الكبير حلمي بكر بخير.. وقريب جدا هيكون معانا برة المستشفى إن شاء الله».