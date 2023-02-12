«حياة كريمة»: ميزانية التعليم تخطت 20 مليار جنيه وخدمت 84 ألف مواطن

حقق المشروع القومي حياة كريمة، منذ انطلاق أعماله في جميع أنحاء مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوات هامة ومؤثرة في مجال التعليم، بدءا بإنشاء مدارس في قري المحافظات المختلفة، التي وصلت لـ2000 مدرسة، مرورا بتطوير مئات المدارس ومعاملها وفصولها، ومحو أمية أكثر من 68 ألف مواطن.

نشر الوعي والثقافة

وأكدت مؤسسة حياة كريمة على مواصلة إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بنشر الوعي والثقافة وتنمية المجتمع بالإضافة إلي نشر ثقافة التعليم الرقمي في قري الريف المصري، فبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تم إطلاق عدد من المبادرات ومن أبرزها مبادرة «التعليم حياة» والتي تستهدف تجهيز معامل المدارس التي تم تطويرها خلال مبادرة حياة كريمة في قري الريف المصري وتوصليها بالإنترنت وتدريب الطلاب والمعلمين، فضلا عن استهداف المجتمع المحيط ممثل في أولياء الأمر وتوعيتهم بنظام التعليم الرقمي الجديد، فضلا عن مبادرة «راجعين نتعلم» والتي تستهدف الطلاب الأكثر احتياجا ومساعدتهم بكل الأدوات اللازمة للدراسة إلي جانب دفع المصروفات.

إنجازات حياة كريمة في قطاع التعليم

وقالت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة»، في تصريح لـ «الوطن» إن المؤسسة أولت ملف التعليم اهتماما خاصا، إذ عمدت المبادرة إلى الاهتمام بالمباني التعليمية بإنشاء مبانٍ جديدة تستهدف خفض الكثافات والقضاء على الفترات المتعددة، صيانة ورفع كفاءة المدارس بواقع نسبة 25% من مدارس كل مركز من مراكز «حياة كريمة»، بالإضافة إلي الاهتمام بمحاور العملية التعليمية من طالب ومعلم وولي أمر بدعم المواهب والأنشطة التربوية والطلاب غير القادرين.

وأشارت البهنساوي إلي أن ميزانية حياة كريمة في قطاع التعليم تخطت 20 مليار جنيه، موضحة أن هناك تعاون مع الجايكا اليابانية لإنشاء 100 مدرسة يابانية بقري حياة كريمة وتطوير 100 أخري على غرار نظام التعليم الياباني، فضلا عن الإعداد لخطة للتعاون مع وزارة التعليم العالي لطلاب الجامعات، موضحة أن عدد المستفيدين من مبادرة حياة كريمة في قطاع التعليم 84 ألفا، وقدمت المبادرة 55 ألف خدمة تعليمية.