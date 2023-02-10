«حياة كريمة»: تدشين 38 عمارة في أطفيح وتوفير حظائر للفلاحين

قال الدكتور محمد عجوة منسق مبادرة حياة كريمة في مركز أطفيح بالجيزة، إن مشروع سكن كريم طفرة كبيرة، حيث شهد تدشين 38 عمارة، موضحًا: «كل عمارة بها شقتان في 4 أدوار، وكل شقة يقابلها زريبة، وبخاصة أننا في اماكن زراعية، حيث نحاول توفير بيئة مناسبة للفلاحين».

وأضاف عجوة خلال حواره عبر قناة اكسترا نيوز، أن الزريبة تستخدم لتربية الدواجن والمواشي: «نعمل هنا منذ أكثر من سنتين، مبادرة حياة كريمة عملت في القرى، وعملنا على توفير بيوت أدمية، بدلا من البيوت المبنية بالطوب اللبن».

حصر البيوت غير الأدمية

وتابع منسق مبادرة حياة كريمة في مركز أطفيح بالجيزة: «حصرنا البيوت غير الأدمية، والتي لم تكن صالحة للمعيشة بسبب تعرضها المستمر للأمطار، كما وضعنا في اعتبارنا الأشخاص حديثي الزواج الذين لم يكن لديهم السكن والمأوى»، مؤكدًا أنه بناء على أعمال الحصر أصبح لدى المؤسسة قاعدة بيانات كاملة للأسر الأكثر احتياجا وترتيبها في ضوء هذه المعايير.

مشروعات في كل الجوانب الحياتية

وواصل الدكتور محمد عجوة منسق مبادرة حياة كريمة في مركز أطفيح بالجيزة: «لدينا أيضا العددي من المشروعات على كل الجوانب الحياتية، إذ أن المبادرة تعمل في كل المجالات مثل التعليم والصحة والجانب الرياضي، مثل 6 وحدات صحية في كل واحدة محلية للاهتمام بالقطاع الطبي، كما أن المبادرة تنظم قوافل طبية أيضا».