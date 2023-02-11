«التعليم»: توجيهات مشددة بتسجيل الغياب في المدارس إلكترونيا

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني في المحافظات التي بدأت اليوم، وهي: «الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية».

ارتفاع نسبة الحضور في أول يوم دراسة

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أن نسبة الحضور اليوم مرتفعة بالمدارس مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أن هناك توجيهات مشددة للمدارس بتسجيل نسبة الغياب والحضور إلكترونيا مع أول يوم دراسة، واتخاذ الإجراءات العقابية ضد متجاوزي الغياب.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وجه المدارس بتسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسية في الأسبوع الأول من الدراسية، والالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية.

لجان لزيارة المدارس

وأوضح المصدر أن هناك تعليمات بالمتابعة الدورية بالمدارس ولجان لزيارة المدارس لمتابعة انضباط الدراسة، ورصد المشكلات التي تعوق العملية التعليمية وإعداد تقارير لوضع حلول للمشاكل وذلك لضبط الدراسة بالمدارس.

وتنتظم الدراسة غدا الأحد، في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وسط توجيهات مشددة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من الأمراض التنفسية وفيروس كورونا المستجد.