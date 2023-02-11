رفع تجمعات مياه الأمطار واستمرار طوارئ الطقس السيئ بالقليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ الذي شهدته المحافظة بداية من عصر اليوم.

انتشار معدات رفع مياه الأمطار بالقليوبية

وانتشرت معدات الشركة بمناطق تجمع مياه الأمطار والطرق الرئيسية والميادين وطريق «القاهرة - إسكندرية» الزراعي، وطريق «بنها- المنصورة»، وطريق «شبرا - بنها» الحر، والأنفاق، مع استمرار موجة انخفاض درجة الحرارة، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تساقط الأمطار.

التعامل مع تجمعات مياه الأمطار

وقال رئيس شركة المياه في بيان له اليوم، إنه جار التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بمدن كفر شكر وبنها وطوخ بمعدات الشركة المنتشرة بالطرق السريعة والميادين.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال رفع تجمعات المياه، ووجه باستمرار رفع درجة الاستعداد وضرورة تواجد وتمركز المعدات وفرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار، وضرورة التنسيق الكامل مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة والإدارة العامة لمرور القليوبية، لتيسير حركة المرور بكل مدن المحافظة.

وتابعت الشركة جاهزية المحطات وطلمبات الروافع وشبكات تصريف مياه الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، بالإضافة الى تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار.

كما جرى إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية، لاستقبال مياه الأمطار، وتم تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي قبل بداية فصل الشتاء، كما أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، مناورات التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين.

جهود رفع وإزالة آثار الأمطار بمدينة بنها

في سياق متصل أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة البوم، وذلك للتأكد من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، التي وقعت اليوم، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة، حيث تم المرور على عدة شوارع وأنفاق بمدينة بنها، خاصة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدا.

وخلال الجولة اطمأن المحافظ على عمليه شفط تراكمات الأمطار من الطرق العامة، وعلى امتداد الطريق الزراعي وعلى أنفاق المحافظة حيث تفقد نفق الإشارة وشعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة.

وجرى الدفع بـ4 عربات كسح 20 متر ونافوري وعربة 10 أمتار كسح بشركة مياه الشرب والصرف بالقليوبية، كما تم الدفع بـ8 عربات كسح من مجلس مدينة بنها، وذلك لشفط تجمعات مياه الأمطار خاصة بالأنفاق وأماكن تمركز المياه.

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها، استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة، تحسبا لمواصلة تساقط أمطار حيث شهدت اليوم سقوط أمطار غزيرة جار التعامل معها.