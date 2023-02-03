مصانع الحديد تعلن قائمة أسعار شهر فبراير

أعلنت مصانع الحديد المحلية أسعار منتجاتها لشهر فبراير، والتي شهدت استقرارا في أغلبها مقارنة بالأسعار المعلنة في شهر يناير، وأظهرت القائمة الكاملة للمنتجات أن سعر طن حديد عز بلغ 26 ألف و985 جنيها، كما بلغ سعر طن حديد السويس للصلب 26 ألف و850 جنيها.

استقرار في بشاي وتراجع حديد المصريين

وبلغ سعر طن حديد بشاي 28 ألف و500 جنيه، بينما استقر طن حديد المراكبي عند معدلاته السابقة مسجلاً 27 ألف جنيه، وتراجع سعر طن حديد المصريين إلى 27 ألف و850 جنيها، فيها بلغ طن حديد العشري 26 ألف و500 جنيه.

وسجل سعر حديد الجارحي 27 ألف جنيه، وهو نفس سعر شركة مصر ستيل، بينما حقق سعر حديد الكومي 27 ألف و700 جنيه، وحديد العلا 27 ألف جنيه، كما سجل حديد الجيوشي 26 ألف جنيه للطن.

يأتي ذلك تزامناً مع الهدوء النسبي الذي شهدته أغلب أسعار مدخلات إنتاج صناعة الصلب على المستوى العالمي، والتراجع في سعر خام الحديد التي هبطت إلى 128 دولارًا للطن من أعلى مستوى لها في سبعة أشهر عند 130 دولارًا في 30 يناير، مع إعادة التجار تقييم توقعات الطلب من الصين وسط إعادة الانفتاح الاقتصادي.

استقرار أسعار الخردة والبيليت

وأظهرت بيانات بورصات المعادن العالمية أن أسعار الخردة والبيليت استقرت الأسبوع الماضي إذ تراوحت أسعار البيليت ما بين 540 – 600 دولار للطن، وهي تقريبا نفس أسعار الأسبوعين الأول والثاني من شهر يناير، التي تراوحت بين 540– 590 دولارا للطن، ارتفاعا من أسعار سجلت ما بين 510 – 555 دولارا للطن في تعاملات آخر ديسمبر، فيما بلغت أسعار الخردة 418 دولارا، وهي أعلى بقليل من أسعار الأسبوعين الثالث والرابع من الشهر الماضي.