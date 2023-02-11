السماح بارتداء الملابس العادية بحفل مسار إجباري في أوبرا الإسكندرية

أعلنت فرقة مسار إجباري، السماح للحضور حفلهم المقام بدار الأوبرا بالإسكندرية اليوم، بارتداء الملابس العادية عند حضور الحفل، حيث ألزمت دار الأوبرا على مدار سنوات، الحضور بارتداء الملابس الرسمية عند دخول الدار.

ووفقًا لبيان رسمي من فرقة مسار إجباري، متاح لجميع الحضور ارتداء الملابس المعتادة لهم، بعيدًا عن الالتزام بشكل ملابس معين أو ارتداء الملابس الرسمية.

ارتداء الملابس الكاجوال في حفل مسار إجباري

كما أعلنت دار الأوبرا أن حفل مسار إجباري شبابي، لذلك فإنه مسموح بارتداء الملابس الكاجوال المعتادة، وهناك عدد من الحفلات التي تقام بين الفترة والأخرى، يسمح فيها بالتخلي عن الملابس الرسمية.

حفلان لفرقة مسار إجباري في اليوم ذاته

وكانت دار الأوبرا بالإسكندرية، أعلنت منذ فترة عن إقامة حفلين لفرقة مسار إجباري اليوم، ضمن برنامج حفلات شهر فبراير لعام 2023، على أن يبدأ الحفل الأول الساعة 5 مساءا، لينتهي ويبدا الحفل الثاني في الساعة 8 مساءا.

أسعار تذاكر حفل مسار إجباري

وجرى التجهيز للحفل الثاني منذ أيام قليلة، بعد نفاد تذاكر الحفل الأول، والإقبال الشديد من المواطنين على حضور الحفل، وتبلغ قيمة التذاكر 210 و310 و410 جنيهات للفرد الواحد، وتختلف الأسعار باختلاف أماكن الجلوس، ويتم حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي لدار الأوبرا بالإسكندرية.