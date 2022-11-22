فرقة «مسار إجباري» تكشف الصعوبات التي واجهتهم وسبب انتقالهم للقاهرة

كشف محمود صيام، أحد أعضاء فرقة «مسار إجباري»، سبب انتقالهم من الإسكندرية ليكون مقر الفرقة في القاهرة، قائلا: «احنا نقلنا متأخر نسبيا، ودة كان مفيد، متأثرناش بالسوق، ولما اتعرفنا كويس في القاهرة، أصرينا منتأثرش بالسوق، ودة كان في مصلحتنا جدا، وكان خير إننا نقلنا متأخر».

سبب انتقالهم للقاهرة

وأضاف «صيام»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، «لو كنا نقلنا بدري كنا اتأثرنا بقوانين السوق، وكان الطابع الخاص أو صوت مسار إجباري يمكن مكنش هيبقى هو هو».

من جانبه قال تامر عطا الله، أحد أعضاء فرقة مسار إجباري، إنهم منذ قبل إنشاء الفرقة وكان لديهم ستديو خاص بهم، متابعا: «كلنا كنا بنشتغل وبندفع إيجاره من مرتباتنا، والكينج محمد منير جالنا الاستديو دة في 2007، وفيلم (حاوي) اتصور

المعادي تشبه إسكندرية في الهدوء

وأوضح أن المكان الذي كان به الاستديو فيلا قديمة في منطقة ستانلي وجرى هدمها وبناء عمارة طويلة مكانها، فأصبح ليس لديهم استديو في تلك الفترة ما كان مؤثر في مسار الفرقة، فقرروا إنشاء استديو في القاهرة تحديدا في منطقة المعادي».

والتقط منه الحديث أحمد حافظ أحد أعضاء الفرقة قائلا: «المعادي قريبة مننا كإسكندرانية، فيها روقان وهدوء، خاصة فيها موسيقيين وفنانين كتير».