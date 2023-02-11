إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي أمام قرية مارينا السياحية، بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة ونشاط الرياح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث طريق مطروح

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم، مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية الدولي، وننشر الأسماء والحالات وهم: «هشام إسماعيل سعد 30 سنة من البحيرة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمة بالظهر، وكدمات وسحجات بالجسم، ومحسن محمد الجندي 58 البحيرة كدمات وسحجات بالجسم، ياسر محمد نصر 42 الدقهلية كدمات وسحجات بالجسم».

وجار استكمال العلاج اللازم لهم في مستشفى العلمين، وعمل الأشعة وإجراء الفحوصات الطبية حتى تماثلهم للشفاء، من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العلمين.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث مرور طريق مطروح الإسكندرية إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.