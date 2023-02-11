أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة وأسواق المال.. اعرف عيار 21 بكام

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة وأسواق المال، إذ بلغ الجرام عيار 21 سعر 1705 جنيهات للشراء، و1715 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، في محال الصاغة وأسواق المال، كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 1705 جنيهات للبيع و1715 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 1949 جنيهًا للبيع، و1960 جنيهًا للشراء، فيما وصل عيار 22 إلى 1786 جنيهات للبيع، و1797 جنيهًا للشراء، وعيار 18 سعر 1461 جنيهًا للبيع، و1470 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 14 سعر 1137 جنيهًا للبيع، و1143 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 974 جنيهًا للبيع، و980 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار «نجيب» إلى أنّ سعر الجنيه الذهب سجل 13640 جنيهًا للبيع، و13720 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 60601 جنيهًا للبيع، و60956 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 1.948.571 جنيهًا للبيع، و1.960.000 جنيهًا للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم، بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 60.02 دولار أمريكي بما يعادل 1826 جنيهًا.

- عيار 22 وصل إلى 55.02 دولار أمريكي، أي نحو 1674 جنيهًا.

- عيار 21 وصل إلى 52.52 دولار أمريكي، أي نحو 1598 جنيهًا.

- عيار 18 وصل إلى 45.01 دولار أمريكي، بما يعادل 1370 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 35.01 دولار أمريكي، أي نحو 1065 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 30.01 دولار أمريكي، بما يعادل 913.07 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.51 دولار أمريكي، بما يعادل 684.80 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت1,867 دولار أمريكي، أي نحو 56.793 جنيهات.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ420.12 دولار أمريكي، أي نحو 12.783 جنيهًا.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ60.016 دولارًا أمريكيًا، أي نحو مليون و826 ألفًا و137 جنيهات.