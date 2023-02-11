تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يفقد 10 جنيهات

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، 11 فبراير 2023، تراجعاً خلال التعاملات الصباحية وفقاً للمعلن من شركات الذهب ومحلات الصاغة.

سعر أوقية الذهب عالميا

وأكّد بيان صادر عن شعبة الذهب بالغرف التجارية اليوم، أنَّ سعر أوقية الذهب العالمي عند 1.866.5 دولار، ما يعني ارتفاعها بمقدار 1.5 دولار، وبالتالي تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم زيادتها عالمياً.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، 13.760 جنيه وذلك قبل احتساب سعر المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، مقارنةً بسعر 13.840 جنيه أمس، أي تراجع 80 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووفقاً للشعبة، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً وانتشارا بالسوق المحلي خاصة في محافظات الوجه القبلي والبحري، إلى 1.720 جنيها اليوم، وذلك بدون احتساب سعر المصنعية، ليفقد 10 جنيهات خلال أقل من 24 ساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما يُباع جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً ومبيعا بدول الخليج، بسعر 1.966 جنيهاً دون المصنعية، ليتراجع 11 جنيهًا عن الأمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1.474 جنيه للجرام دون المصنعية، بعد أن خسر 10 جنيهات من سعره أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14

ويباع جرام الذهب عيار 14، والذي لا يزال الأقل مبيعا في مصر، بسعر 1.150 جنيها اليوم، بفارق 6.5 جنيه عن الأمس.