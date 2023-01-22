مصنع بيراميدز للإطارات: أسعارنا أقل من المستورد بنسبة 40%

قال المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز للإطارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، إن المصنع هو السابع عالميا في إنتاج المطاط الصناعي، والأول في الشرق الأوسط.

وأضاف «جودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصنع بيراميدز للإطارات هو إنجاز مصري محلي تفوق على 9 دول تستورد منه، ونغطي احتياجات السوق دون أي نقص في الإطارات لهذه الفئة في السوق المحلي، ولدينا طلبات لعام قادم.

بداية الإنتاج في مايو 2020

وأوضح أنه تم البدء في إنتاج إطارات السيارات في مايو 2020، مع بداية جائحة كورونا، في الوقت الذي كانت فيه مصانع في دول عظمى تغلق أبوابها، وتم زيادة الإنتاج في نوفمبر 2020، وبعد عامين ونصف تحولنا من خط واحد لإنتاج الإطارات الخارجية، لـ5 خطوط تنتج 5 سلع كانت تستوردها مصر بنسبة 100%.

وأكد «جودة» أنه يتم إنتاج 10 آلاف إطار خارجي يوميا، و18 ألف بالون داخلي، وقطع غيار السيارات سواء الملاكي أو النقل والجرارات أو الموتوسيكل ومنتجات اللحام منها لحام الإطارات والمطاط الصناعي الذي يدخل في صناعات متعددة، «وذلك لأننا مجمع صناعي للإطارات والمطاط، نواجه الاستيراد وندعم الدولة».

ضمان عام لتأكيد جودة المنتج

وقال «جودة»، إن مصنع بيراميدز للإطارات في مرحلة توسعات، حيث سيتم زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 30 ألف إطار يومياً في يونيو المقبل، موضحا أنه يتم تقديم ضمان على الشراء لمدة عام للتأكيد على جودة المنتج وإعطاء ثقة للمستهلك أن منتج دولته متميز وأحسن من المستورد بمراحل متعددة، مع دعم السعر.

وأكد أن إطار السيارات التي يتم إنتاجها في مصنع بيراميدز للإطارات حاصل على جميع الشهادات العالمية والمواصفات القياسية المصرية وشهادة e مارك الأوروبي وموافقة وزارة المواصلات الأمريكية dot على دخول المنتج لمصر، مضيفا أن كل إطار ينزل للسوق المحلي مدمغ بهذه الموافقة.

إنتاج إطارات الملاكي آخر السنة

وأضاف صاحب المصنع أنه نظرا للطلب الشديد على مقاسات إطارات السيارات الملاكي، فإن المصنع بصدد إنتاج إطارات مقاسات (13.14.15) للسوق المحلي في نهاية العام، بجودة عالية وبديلة للمستورد، وبأقل سعر من المستورد بنسبة من 30% إلى 40%.

عمالة مصرية بخبرة أجنبية

وأكد «جودة» أن خبراء أجانب علّموا أول فرق عمل مصري بالمصنع وعددهم 400 عامل كانوا لا يعرفون شيئا عن إطارات السيارات، وبدورهم علّموا غيرهم ليصل عدد العمالة بالمصنع لـ1500 عامل.

ويتوقع رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز للإطارات أن يصل عدد العمالة مع زيادة الإنتاج إلى 3000 عامل، يدربهم مصريون مدربين على أيدي خبراء أجانب، مؤكدا أن 90% من العمالة بالمصنع من أبناء بورسعيد.

وقدم «جودة» الشكر للرئيس السيسي على دعم الصناعات المصرية والمحاولات الجادة النهوض بالصناعة، كما أشاد باللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على جهوده المبذولة في المنطقة الصناعية وحل مشكلات المستثمرين في طفرة لم تحدث من قبل.

وطالب رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز للإطارات، الحكومة بالتركيز على صناعات السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر بكثافة، وتقديم الحوافز الاستثمارية المناسبة للمستثمر في مصر، مؤكدا أن صناعة إطارات السيارات مهمة، وهدفنا دعم الدولة والصناعة المصرية والمستهلك بربح محدود لعمل انتشار للمنتج المحلي.

وأكد أن المصنع يقوةم بتصنيع المادة الخام اللازمة للإنتاج، وتنازل عن مكسب ربحية فرق تصنيع المادة الخام لدعم المنتج محليا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

قائمة الأسعار للمستهلك

وطالب رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز للإطارات، التجار بتقليل هامش الربح ليعطي فرصة للمستهلك للشراء، كما أن المصنع قام بنشر قائمة أسعار محددة لإطارات السيارات للمستهلك والتي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي شاملة القيمة المضافة، بحيث لا يعطي فرصة للتاجر للزيادة المبالغ فيها في الربح، لتدور عجلة البيع والشراء والصناعة والعمالة ولمنع الكساد.