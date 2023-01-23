مصنع بيراميدز للإطارات: نستهدف إنتاج 50 ألف إطار يوميا بحلول عام 2025

إذا أرادت الدولة، فعلت، وهذا ما قامت به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أرادت إنشاء مصنع لإطارات المركبات والمطاط، في ظل أزمة عالمية أطاحت بدول عظمى، إذ جرى افتتاح مصنع بيراميدز للإطارات في المنطقة الصناعية ببورسعيد في مايو 2020، ليكون المصنع الأكبر في الشرق الأوسط لصناعة الإطارات، وقام هذا المصنع في نوفمبر من نفس العام بزيادة الإنتاج.

إنتاجية تصل إلى 10 آلاف إطار في اليوم الواحد

بعد عامين ونصف فقط، أصبح مصنع بيراميدز للإطارات واحدا من أكبر مصانع الإطارات في الشرق الأوسط، وتحول من خط إنتاج واحد فقط، إلى 5 خطوط مع إنتاجية تصل إلى 10 آلاف إطار في اليوم الواحد، والأهم أن هذه الإطارات يتم إنتاجها بأياد مصرية 100%، ويتم تصدريها أيضاً إلى الدول المجاورة التي وصلت إلى 10 دول إلى الآن، وذلك بحسب تصريحات المهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة المصنع لـ«الوطن».

مستهدف إنتاج 30 ألف إطار يومياً

وأضاف «جودة»، أن هُناك توسعات حالياً في مصنع بيراميدز للإطارات لكي يتم إنتاج 30 ألف إطار يومياً، بالإضافة إلى أن المصنع سوف ينتج إطارات السيارات الملاكي قبل نهاية العام الحالي، موضحا أن الإطارات التي سوف يتم إنتاجها للسيارات الملاكي هي مقاسات 13 إلى 15، وهذه الإطارات ستنافس المنتج المستورد، ستكون أرخص بحوالي 40%.

وتابع: هُناك مخططات لرفع الطاقة الإنتاجية لتكون أكبر من ذي قبل، ومن المتوقع أن يصل المصنع إلى حوالي 50 ألف إطار يومياً بحلول عام 2025، بعد استكمال التوسعات التي تتواجد حالياً في المصنع.