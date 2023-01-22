منافذ بيع منتجات مصنع بيراميدز للإطارات ببورسعيد.. أسعار تبدأ من 370 جنيها

أكدت إدارة مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بجنوب بورسعيد، على وجود أكثر من 150 منفذا لبيع منتجات المصنع على مستوى الجمهورية، بأسعار تبدأ من 370 جنيها، ويحصل العميل على ضمان لمدة عام.

أسعار إطارات السيارات تبدأ من 370 جنيها

وقال أحمد جمال، نائب مدير المبيعات بمصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لـ«الوطن»، إن مصنع بيراميدز ينتج إطارات السيارات صناعة مصرية بأسعار تبدأ من 370 جنيها للمستهلك، شاملة القيمة المضافة وخدمة ما بعد البيع وضمان سنة ضد عيوب الصناعة، ما يؤكد جودة منتجاتنا، مشيرا إلى أن الإطارات التي تضخ للسوق المحلي هي نفسها التي يتم تصديرها للخارج.

150 منفذا لبيع منتجات المصنع

وأضاف «جمال»، أن المصنع لديه أكثر من 150 منفذ توزيع لتغطية مختلف مناطق جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى سيارات توزيع وكلاء متعاقدين مع المصنع لتغطية مساحات أكبر تلبي احتياجات السوق المحلية.

منافذ بيع إطارات سيارات مصنع بيراميدز للإطارات

وأعلن أن منافذ بيع إطارات السيارات يتم الوصول إليها من خلال صفحة المصنع، حيث يمكن للمستهلك التواصل من خلال الصفحة، ونقوم بتوجيهه إلى أقرب منفذ له.

وأوضح «جمال» أن المنافذ هي:

- منفذ بيع مدينة العبور وهو أول منفذ تم إنشائه لخدمة وسط الدلتا، ويضم القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية.

- مركز مدينة المنزلة بالدقهلية، ويقوم بتغطية شرق الدلتا والشرقية ودمياط.

- منفذ مركز طنطا بمحافظة الغربية لخدمة محافظات غرب الدلتا.

- منافذ موجودة بالصعيد، وتضم المنيا وسوهاج والبحر الأحمر وأسوان، بالإضافة إلى وكلاء وموزعين معتمدين.

وأشار إلى أن المصنع بصدد إقامة منافذ بيع إطارات السيارات في أماكن جديدة لتوسيع الانتشار.

أسعار إطارات السيارات

وأوضح ناىب مدير المبيعات بمصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات، أن الأسعار تم إعلانها من خلال قائمة أسعار للمستهلك لمنع البيع بأزيد من ثمنجها ومحاربة جشع بعض التجار، مؤكدا أن هدف المصنع هو هامش ربح قليل لدعم المستهلك والصناعة المصرية، كما أن المصنع يُصنّع المادة الخام للمطاط، ولذلك يوفر التكلفة ويبيعها بأسعار تتفوق على المستورد وبخامات أعلى.

وأعرب عن سعادته بالعمل في المصنع وأن مجهوده والعاملين تكلل بالنجاح بعد 3 سنوات من الجهد والعطاء