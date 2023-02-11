الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا بالمحافظات: 3 نصائح و4 تحذيرات للمواطنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا بالمحافظات، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مختلف المحافظات، مع فرص لسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وشمال الوجه البحري، على أن يكون الطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا على كل الأنحاء.

حالة الطقس غدا بالمحافظات

وعن حالة الطقس غدا بالمحافظات ذكر خبراء الأرصاد في بيان، تعرض محافظات القاهرة الكبرى إلى طقس مائل إلى البرودة ليلا، بارد نهارا، حيث سجلت العظمى 17 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 10 درجات، فيما سجلت سرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة.

تفاصيل حالة الطقس غدا بالمحافظات

وجاءت حالة الطقس غدا بالمحافظات الشمالية الغربية، مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، مع توقعات بسقوط أمطار على مدار اليوم، وتكون الغيوم الجزئية مع نشاط للرياح التي سجلت سرعتها 24 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وتشهد غدا محافظات جنوب الوجه البحري طقس بارد ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح، مع تكون الغيوم الجزئية وانعدام فرص سقوط الأمطار وسجلت العظمي 17 درجة والصغرى 10 درجات.

وتسقط أمطار غدا الأحد في محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري وتصل إلى نسبة 40%، مع طقس بارد ليلا ونهارا وتكون الغيوم الجزئية.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في جنوب وشمال الصعيد على أن يكون الطقس غائم جزئيا وسجلت سرعة الرياح 28 كليو متر في الساعة.

وانخفضت درجة الحرارة الصغرى في شمال الصعيد حيث سجلت 6 درجات، كما سجلت الصغري في جنوب الصعيد 9 درجات مئوية.

ووجهت هيئة الأرصاد 3 نصائح للمسافرين وهي: «قيادة السيارة ببطء، ترك مسافة أمان، السير وفق توجيهات المرور».

ووجهت 4 تحذيرات للمواطنين غدا، نظرا لسقوط الأمطار الغزيرة والرياح المحملة بالرمال وهي: «عدم التوقف أسفل المنازل المتهالكة واللوحات الإعلانية، عدم الاقتراب من الأجسام المعدنية، فصل التيار الكهربائي في حالة الخطورة المحتملة، عدم الوقوف في الأماكن المكشوفة حال حدوث البرق».