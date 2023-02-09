حالة الطقس غدا بالمحافظات.. أبرد أيام فصل الشتاء في 2023

تشهد عدة مدن مصرية غدًا الجمعة انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة بالمحافظات، وأن غدًا أبرد أيام فصل الشتاء حتى الآن لعام 2023.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس غدا الجمعة بالمحافظات، وقائمة بأبرد المدن المصرية التي وصلت فيها درجات الحرارة لتحت الصفر، بحسب الأرصاد الجوية مع تحذيرات للمواطنين في المحافظات باتخاذ الحيطة والحذر.

حالة الطقس غدا الجمعة بالمحافظات.. 3 مدن تحت خمس درجات لأول مرة

وتسجل مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء غدًا الجمعة 1 تحت الصفر، فيما سجلت مدينة نخل في وسط سيناء درجتين فقط، وتسجل مدينة سيوة في الوادي الجديد 3 درجات فقط.

حالة الطقس غدا الجمعة بالمحافظات.. 18 مدينة تحت 10 درجات

ووصلت درجات الحرارة في 18 مدينة مصرية تحت 10 درجات للصغري لأول مرة في حالة الطقس غدا الجمعة بالمحافظات منذ بداية فصل الشتاء هذا العام.

وجاءت درجات الحرارة في المحافظات كالتالي:

الفيوم 7 للصغري 19 العظمي

المنيا 7 للصغري 19 العظمي

أسيوط 7 للصغري 21 العظمي

سوهاج 7 للصغري 23 العظمي

الوادي الجديد 7 للصغري 23 العظمي

6 أكتوبر 8 للصغري 18 للعظمي

رفح 8 للصغري 17 للعظمي

السلوم 8 للصغري 18 للعظمي

بني سويف 8 للصغري 19 للعظمي

العاصمة الادارية 9 للصغري 18 للعظمي

وادي النطرون 9 للصغري 18 للعظمي

شبين الكوم 9 للصغري 18 للعظمي

طنطا 9 للصغري 18 للعظمي

الإسماعيلية 9 للصغري 18 للعظمي

بورسعيد 9 للصغري 17 للعظمي

العريش 9 للصغري 17 للعظمي

مطروح 9 للصغري 16 للعظمي

قنا 9 للصغري 23 للعظمي

الاقصر 9 للصغري 24 للعظمي