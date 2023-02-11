حالة الطقس غدا بالمحافظات.. درجة الحرارة تصل لتحت الصفر في سانت كاترين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد، إذ يسود طقس بارد في الساعات الأولى من الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وبالنسبة لحالة الطقس غدا، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، ويكون هناك صقيعا على المزروعات في وسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوفعة غدا في جميع المحافظات، جاءت كالتالي:

- القاهرة 17 - 10

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 17 - 10

- المنصورة 16 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 16 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 08

- رأس سدر 17 - 09

- نخل 15 - 02

- كاترين 11 - _1

- الطور 19 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 21 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 12

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 21 - 14

- شلاتين 20 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 17 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 22 - 09

- أسوان 22 - 09

- الوادي الجديد 22 - 10