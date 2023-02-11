السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بكفر الزيات

شب حريق هائل داخل شقة سكنية، بقرية الدلجمون التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، ما أسفر عن إتلاف بعض من محتويات الشقة، وتم السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بنشوب حريق

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات، وقوات الحماية المدنية، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مسجد الحصاوي بقرية الدلجمون، بدائرة المركز، وتصاعد كثيف للدخان.

هرعت قوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف، وقوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن النيران أتت على محتويات الشقة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات إندلاع الحريق، لمعرفة ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.