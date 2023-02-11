مصرع طفل وإصابة والديه وشقيقه في حريق منزلهم جنوب بني سويف

لقي طفل مصرعه وأصيب 3 من أفراد أسرته، اليوم السبت، في حريق بمنزلهم الكائن بقرية بدهل التابعة لمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي، بينما التهمت النيران على محتويات المنزل.

حريق في منزل بمركز سمسطا في بني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، بلاغًا بنشوب حريق بمنزل بقرية بدهل بدائرة مركز شرطة سمسطا، نتج عنه مصرع طفل وإصابة 3 من أفراد أسرته «الأب والأم وطفلهما»، وأتت النيران على أثاثات وأجهزة كهربائية بالمنزل.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل «أحمد محمد حسن» 30 عامًا، نتج عنه وفاة ابنه «آدم» 5 سنوات، وإصابة زوجته «صباح حسين أحمد» وطفلهما «عمر» باختناق واحتراق غرفة المعيشة وبعض محتويات المسكن «غرفة نوم وأنتريه وشاشة تلفزيونية ومكتب».

نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي

وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى سمسطا المركزي، وأجريت لهم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم إيداع جثة الطفل المتوفى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسباب اندلاع النيران، وحصر التلفيات الناجمة عن الحادث.