السيطرة على حريق في شقة سكنية بسبب ماس كهربائي دون إصابات بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق اندلع عصر اليوم، في شقة سكنية بعقار بمنطقة بحري بحي الجمرك، بسبب ماس كهربائي، دون حدوث أي إصابات، حيث اقتصرت الخسائر على الجانب المادي في الشقة.

تفاصيل حريق الإسكندرية اليوم

بدأت واقعة حريق الإسكندرية اليوم، حين تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، باندلاع حريق بشقة بعقار بشارع هنو متفرع من شارع صفر بمنطقة بحري.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثامن بالعقار المشار إليه ما أسفر عن التهام النيران لمحتويات الشقة بالكامل.

السيطرة على حريق الإسكندرية اليوم

جرى السيطرة على النيران وإخمادها دون أي إصابات، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الجمرك، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.