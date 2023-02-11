حريق ضخم في مصنع ملابس بالسويس ومحاولات مكثفة للسيطرة على النيران

شهدت منطقة حي الكويت التابعة لحي الأربعين، في محافظة السويس اشتعال النيران، بمصنع الملابس الجاهزة المتاخم لمنطقة المثلث حيث تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في سماء المنطقة.

محاولة السيطرة على حريق

وكان حريق ضخم نشب في مصنع للملابس الجاهزة بحي في السويس، ودفعت الحماية المدنية بالمحافظة بسيارات الإطفاء لإخماد النيران والسيطرة على الحريق، ومحاصرتها قبل امتدادها لباقي أجزاء المصنع.

تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بمحافظة السويس بلاغا من أهالي منطقة حي الكويت بحي الأربعين بالسويس يفيد باشتعال حريق بمصنع بلازا للملابس الجاهزة وتصاعد الأدخنة أعلى المصنع.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بسياراتها لإخماد الحريق الذي نشب في المخازن، وأغلقت إدارة المرور الطرق المحيطة بالمصنع الذي يقع داخل نطاق ضواحي سكنية، وذلك كإجراء احترازي مع فتح مسار مباشر لسيارات الإطفاء.