طقس الإسكندرية غدا.. والأرصاد: استمرار موجة السقيع وسقوط الأمطار

يشهد طقس الإسكندرية غدا أجواء باردة مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على كل أنحاء الإسكندرية، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرارها خلال الأسبوع الجاري، كما حذرت المحافظة في بيان، بعدم النزول من المنزل إلا للضرورة.

موجة سقيع تضرب الإسكندرية

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس الإسكندرية غدا، فإن عروس البحر تمر بطقس بارد وموجة سقيع مصحوب بأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40%، مع توقعات باستمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة في طقس الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات حرارة طقس الإسكندرية غدا، العظمى 16 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات، وتبلغ سرعة الرياح 30 كيلومترا في الساعة، ما يؤدي إلى الشعور بانخفاض الحرارة عموما بشكل كبير جدا.

طقس الإسكندرية غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الإسكندرية غدا مع بداية الأسبوع مضطرب على كل الأجواء مع زيادة في سرعة الرياح، حيث تكثر سقوط الأمطار مع موجة سقيع باردة لمدة أسبوع.

توقعات بأمطار متوسطة مع بداية الفصل الدراسي الثاني

كما أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنه جرى اتخاذ الاستعدادات اللازمة وفقا لخطة الطوارئ للتعامل مع أمطار الإسكندرية غدا، كما أكدت شركة صرف الإسكندرية، توفير سيارات الصرف بكثافة بجوار مجمعات المدارس، للتعامل مع أي تجمعات نظرا لتزامن موجة السقيع مع أول يوم دراسي بالصف الثاني لعام 2023.