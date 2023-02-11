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متحدث الوزراء: مصنع تحويل السيارات التقليدية للعمل بالكهرباء مثير للإعجاب

كتب:

محمد عزالدين
07:10 م | السبت 11 فبراير 2023
السفير نادر سعد

السفير نادر سعد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد اليوم مصنعا لتحويل السيارات للعمل بالكهرباء عوضا عن البنزين في مدينة 6 أكتوبر.

إنشاء المصنع منذ عامين

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المصنع جديد وجرى إنشاؤه منذ عامين فقط، وبالرغم من صغر حجمه إلا أن الفكرة التي يقوم عليها ودوره الفعلي على مدار العامين يدعو للإعجاب.

وأفاد بأن المصنع أقيم عن طريق الشباب المصري، وابتكروا هذه الطريقة في تحويل السيارات التي تعمل بالمحركات التقليدية وهي البنزين إلى محركات تعمل بالكهرباء في وقت قصير وبتكلفة قليلة.

وأشار إلى أن الدولة تستفيد من مثل هذه المشروعات لأنها تخفض استهلاك الوقود التقليدي، ومن ثم خفض الانبعاثات، والتقليل من عدد المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي، ما يقلل بالتبعية فاتورة استيراد البنزين والسولار وكل المواد المستوردة للوقود التقليدي.

استفادة كبيرة للمواطن 

وأوضح أن المواطن أيضا يستفيد من خلال تحويل سيارته التي تعمل بالوقود للعمل بالغاز، فبدلا من شرائه سيارة كهرباء بسعر مرتفع يمكن تحويل سيارته العادية للعمل بالكهرباء، فتكون التكلفة منخفضة بالنسبة له.

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