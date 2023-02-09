مدير الجودة بـ«سايلو فودز» لنشأت الديهي: المصنع ينتج نحو 300 نوع من المخبوزات

قال أحمد حنفي، مدير الجودة بمصنع المخبوزات بـ«سايلو فودز»، إن المصنع يطبق أحدث نظم الجودة، حيث يتم استقبال الخامات وفقًا للمعايير العالمية، ويتم تحليل الخامات قبل الإنتاج، للتأكد من الجودة والكفاءة اللازمة للإنتاج.

مصنع المخبوزات ينتج الباتيه والخبز الفينو

وتابع «حنفي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية Ten، أن مصنع المخبوزات ينتج الباتيه والخبز الفينو، والكثير من المنتجات الشرقية والغربية، ويتم إنتاج المخبوزات على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى أن المصنع يعمل على تدريب العمال بشكل متواصل، من أجل الوصول إلى أعلى مستوى.

وأضاف أن المصنع يضم أكثر من 220 عاملاً، وينتج أكثر من 300 نوع مختلف من المخبوزات بنفس المعايير العالمية سواء المخبوزات الشرقية أو الغربية، مشيرًا إلى أن المصنع ينتج شهريًا 420 طناً من المخبوزات المختلفة.

المرور بسلسلة من الاختبارات

قال إسلام الجوهري، مهندس الجودة بمصنع المخبوزات، إنه ينتمي إلى مركز بدر من محافظة البحيرة، والتحق بالعمل بعد مروره بسلسلة من الاختبارات، وبعد نجاحه في الاختبارات بدأ في العمل، مشيرًا إلى أن أي شخص يعمل في هذا المصنع لا بد أن يمتلك خبرة كبيرة وكفاءة عالية.