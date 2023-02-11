استعدت المدارس لبداية الفصل الدراسي الثاني 2023 في كل المحافظات، حيث تنطلق غدا الأحد الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بشكل كامل في كل المدارس في جميع محافظات مصر، إذ أنهت مديريات التربية والتعليم الاستعدادات لاستقبال الطلاب واستئناف العملية التعليمية على الوجه الأمثل، أبرزها عدم تحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور وفقاً للقرار الوزاري.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، استعدادات المدارس لبداية الفصل الدراسي الثاني 2023 في المحافظات، التي تنطلق كل المدارس بعدما انطلقت اليوم في المدارس الحكومية ذات الفترتين، بالإضافة إلى مدارس الراهبات.

استعدادات الفصل الدراسي الثاني 2023

تعد أولى استعدادات الفصل الدراسي الثاني 2023 هي الخاصة بالأجهزة التنفيذية في المحافظات والتي تهتم بتوفير بيئة ملائمة لحركة الطلاب والتي تتمثل في الآتي:

- نظافة وتطهير المدارس ومحيطها حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.

- إزالة كل الإشغالات والباعة الجائلين من محيط كل المدارس.

- توفير بيئة ملائمة للطلاب.

- الحفاظ على السيولة المرورية.

الفصل الدراسي الثاني 2023

علاوة على ما سبق، فإن هناك 7 استعدادات أجرتها مديريات التربية والتعليم، من أجل بدء الفصل الدراسي الثاني 2023 بالشكل الأمثل تتمثل في الآتي:

- إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتطهير المدارس.

- تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية.

- حظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور.

- تكثيف عمل غرف العمليات بالإدارات التعليمية التسع.

- الالتزام بالبرنامج الزمني الوارد من الوزارة للأنشطة التربوية والبطولات والمسابقات المختلفة، والالتزام بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي .

- توفير جداول الفصول وتسليم الكتب واستكمال تفعيل الأنشطة واليوم الرياضي بنسبة 25% جديدة لتصبح نسبة تفعيله 75% بمدارس المحافظة.

- متابعة غلق مراكز الدروس الخصوصية، وتكثيف عمل المتابعات الميدانية لمتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى انتظام العملية التعليمية.

- تنظيم ندوات ثقافية و برامج زيارات ورحلات ميدانية للطلاب للتوعية بالمشروعات القومية.