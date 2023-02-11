استعدادات القاهرة لبدء الفصل الدراسي الثاني.. تطهير وتجميل محيط المدارس

أنهت أجهزة محافظة القاهرة، استعدادها لاستقبال الفصل الدراسى الثانى، من خلال التركيز على حملات النظافة بمحيط المدارس، ورفع كفاءة الشوارع، وإزالة أى مخلفات، أو إشغالات فى محيط المدارس.

كثفت الأحياء من جهودها بمحيط المدارس، منها حى مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس الحى، بتكثيف حملات النظافة والتجميل لخلق بيئة نظيفة وحضارية بمحيط المدارس والشوارع المجاوره، استعدادا للفصل الدراسى الثانى، من خلال فرق عمل هيئة النظافة، والرصد البيئى، لتحقيق معدلات أفضل فى النظافة بالشوارع والمياديين المحيطة بالمدارس، وتطهير صناديق القمامة، واتخاذ كل التدابير اللازمة، لتوفير بيئة صحية للطلاب.

التخلص الآمن من القمامة

أكد رئيس حى مصر القديمة، استمرار متابعة أعمال نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية بصفة مستمرة، مع التخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، والحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

تشغيل مدرسة الفواخير العام المقبل

شهد اللواء أيمن السعيد، التوقيع النهائى بشأن موعد بدء تشغيل مدرسة الفواخير الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية داخل قرية الفواخير بالفسطاط، حيث تدخل المدرسة حيز التشغيل بداية من العام الدراسى المقبل 2023-2024، لتعليم صناعة الفخار والحفاظ على الحرفة من الاندثار، وتخريج جيل جديد من الحرفيين المتميزيين على يد جواهرجية الطين، فى إطار اهتمام الدولة بالحرف التراثية والحفاظ عليها.

يذكر أن صناع الفواخير، ناشدوا القيادة السياسية بأهمية وجود مدرسة لتعليم الحرفة والحفاظ عليها، وبالفعل تحقق حلمهم بوجود مدرسة سيتم افتتاحها العام الدراسى المقبل.