بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 بـمحافظة القليوبية: في كل المدارس غدا

شهدت محافظة القليوبية اليوم، بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 في عدد من المدارس، فيما تنطلق الدراسة غدًا في كل المدارس بلا استثناء، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

بداية الفصل الدراسي الثاني 2023.. محافظة القليوبية

أوضحت مديرية التعليم في بيان لها أن اليوم شهد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 محافظة القليوبية للعام الدراسى الحالى 2022/2023 رسميًا في المدارس التي بها دراسة يوم السبت، في عدد من مدارس القليوبية، بينما ينطلق الأحد فى باقى المدارس.

بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 الحصة الأولى تضحيات الشرطة

وأعلنت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم، مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 محافظة القليوبية، أنها وجهت بضرورة إلزام جميع المدارس بتخصيص الحصة الأولى وجزء من طابور الصباح في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، عن تضحيات أفراد الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على الوطن.

وشددت مدير تعليم القليوبية مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2023، على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة، لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب، والتأكيد علي ضرورة تحية العلم في طابور الصباح، لبث روح الانتماء لوطننا الحبيب مصر.