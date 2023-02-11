10 إجراءات من محافظة القاهرة بشأن الفصل الدراسي الثاني.. أبرزها منع «الكارو»

انتهت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة بالتنسيق بين الأحياء ومديريات التربية والتعليم والصحة وهيئة النظافة من وضع اللمسات الأخيرة بشأن استقبال الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 للعمل على توفير كل سبل الراحة وسير العملية التعليمية بمناسبة بدء الدراسة غدا بمختلف المدارس.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في بيان، اتخاذ عدة إجراءات في هذا الشأن ومنها:

- العمل على تنفيذ خطة متكاملة لتجهيز المدارس ورفع كفاءة أعمال النظافة والإشغالات والباعة الجائلين ومتابعة أعمدة الإنارة بمحيط المدارس.

- التنسيق مع الأحياء وهيئة النظافة والإدارات التعليمية للتركيز على أعمال النظافة والتجميل والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والمعلمين.

- الاستعداد لمنع التكدس المروري أمام المدارس.

- العمل على إزالة الإشغالات والتعديات حول المدارس.

- منع ومصادرة عربات الكارو بالشوارع.

منع التعديات

- إزالة القمامة أولا بأول خاصة في الشوارع المؤدية للمدارس ومنع أي تعديات.

- متابعة أعمال النظافة العامة داخل الفصول والتركيز على إزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها.

- العمل على زيادة المساحات الخضراء وتهذيب الأشجار أمام وداخل المدارس.

- التأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس، وعدم السماح بخروج أي أسلاك أو كابلات منها.

اتباع الإجراءات الوقائية

- التركيز على الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل مدارس القاهرة، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمدارس بالداخل والخارج، وتنظيف وتعقيم دورات المياه بالمدارس.